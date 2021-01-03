محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء ساحة "تخريد " السيارات ومحطة كهرباء الجنوب

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، أعمال إنشاء الساحة الخاصة بتخريد السيارات التى مر عليها 20 عامًا بحى الجنوب ، والتى سيتم استبدالها لأصحابها بآخرى حديثة ، إضافة السيارات المتهالكة والتى تقوم إدارات الأحياء فى الفترة الحالية بجمعها من الشوارع والميادين ، حفاظًا على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة المحاسب أحمد زغلف، رئيس حى الجنوب وعدد من الأجهزة التنفيذية.

كما تابع محافظ بورسعيد الأعمال الإنشائية بمحطة كهرباء جنوب بورسعيد ، ونسب التنفيذ الحالية التى تأتى فى إطار خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة لحى الجنوب، مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية فى أقرب وقت، كما تفقد محافظ بورسعيد، أعمال التطوير والتوسعة التى تتم بطرق المحافظة ، وذلك فى إطار خطة المحافظة المتكاملة لتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء المحافظة .

حيث تفقد محافظ بورسعيد أعمال التوسعات والتطوير الجارية حاليا بمناطق شارع نهضة بورسعيد والرحاب وعبد الحليم محمود وشارع عبد الرحمن شكرى ومنطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى .

رافقة خلال الجولة المهندس اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورئيس حى الضواحى اللواء أحمد قاسم والشركة المنفذة لمشروع أعمال التطوير وأجهزة حى الضواحى .

ووجه المحافظ خلال جولته بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير شارع عبد الحليم محمود بما يحقق السيولة المرورية وربط الشارع بمحور المرور الرئيسى بشارع نهضة بورسعيد ، حيث يجرى الآن أعمال ربط شارع الرحاب ونهضة بورسعيد من خلال شارع عبد الحليم محمود

كما تابع المحافظ سير العمل فى أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى ومنطقة فاطمة الزهراء ، وأصدر تعليماتة بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال .

وأكد المحافظ بأن أعمال التطوير بهذه المحاور المرورية الجديدة تتكامل مع مشروع إنشاء ميناء بورسعيد البرى الجديد والحديقة الدولية ، وهى أعمال تنفذ لأول مرة فى تطوير هذه المنطقة بمشروعاتها الخدمية المختلفة لتكون واجهه على أعلى مستوى من التطور الحضارى ومدخل للمدينة من الناحية الجنوبية المواجهة لمحور 30 يونيو .



جانب من تطوير الطرق



جانب من الجولة بحى الضواحى ببورسعيد



محافظ بورسعيد يتفقد تطوير الطرق بحى الضواحى



محافظ بورسعيد يتفقد انشاء ساحة تخريد السيارات