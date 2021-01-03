محافظ الشرقية يحيل أمن مستشفى الحسينية للتحقيق بسبب فيديو وفيات كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

مستشفى الحسينية



قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة مسؤول شركة الأمن المكلفة بتأمين مستشفى الحسينية المركزى للتحقيق، وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.

مستشفي الحسينية



وكانت أصدرت محافظة الشرقية بيانا تفاصيلا توضح فيه حقيقة الواقعة في مستشفي الحسينية الشرقية، وقالت فيه " لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا في مستشفى الحسينية المركزى بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى"، مشيراً إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط، وكانوا على أجهزة تنفس صناعى، وأن الوفاة طبيعية نتيجة تدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

فيديو مستشفى الحسينية على مواقع التواصل



جاء ذلك رداً على ما تم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعى بمقطع فيديو مصور، من داخل مستشفى الحسينية المركزى يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين في المستشفى .

لجنة فنية

وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة فنيه فور ظهور الفيديو، توجهت للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأوكسجين، وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاه فى عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة، والأوكسجين متوفر بالمستشفى، ويوجد 17 طفلا بالحضانة، وحالتان بالعناية العامة و 36 حالة إصابة بكورونا في قسم العزل، ولم يحدث أى وفيات بين هذه الحالات.

الأكسجين

وأشار إلى أن الاكسجين المغذى لمرضى كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذى للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذى التانك، ما يعنى أنه لا يوجد نقص أو نفاد في الأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها فى حالة حدوث أى مشكلة فى خزان الأكسجين، ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية ، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.

محافظ الشرقية

وأكد محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمتابعة الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا بالمستشفيات والتأكد من توافر الأوكسجين بالشكل المطلوب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء .

ويُهيب محافظ الشرقية برواد ومتابعى صفحات التواصل الاجتماعى بتوخى الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وفيديوهات تتعلق بأزمة كورونا تفادياً لإثارة الرأى العام ونشر الذعر بين المواطنين , مطالباً الجميع بعدم الإنسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة وعدم الإعتداد بأية أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمى وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية .