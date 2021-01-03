محافظ الشرقية: الحالات المتوفاة فى مستشفى الحسينية وصلت وحالتها متأخرة

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه لا يوجد نقص فى الاكسجين في مستشفى الحسينية أو آى مستشفى بمحافظة الشرقية، مشيرا أن خزان الأكسجين يستوعب 6 آلاف لتر، ويوجد خزان آخر احتياطي ولدينا 44 أسطوانة أكسجين متحركة داخل المستشفى.

وتابع غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، الحالات المتوفاة داخل العناية المركزة بسبب الكورونا حالتهم كانت متأخرة، وكانوا على أجهزة تنفس صناعي تعمل بصورة طبيعية والوفاة ليست بسبب نقص الأكسجين، ومستشفى الحسينية لديها شبكة احتياطية للأكسجين توفر 15 ساعة للتنفس الصناعي .

وواصل غراب قائلا: لدينا أطفال في الحضانات وحالات آخرى داخل المستشفى وحالتهم مستقرة، مشيرا أنه تم إحالة الأمن الداخلي بالمستشفى للتحقيق بسبب اقتحام مصور الفيديو للرعاية المركزة والنيابة تحقق مع من اقتحم وحدة الرعاية المركزة بمستشفى الحسينية بالشرقية، بالإضافة إلى أنها تستمع لأقوال الأهالي الموجودين بالمستشفى.

وتابع غراب قائلا إن الفريق الطبي بالمستشفى يقوم بمجهود كبير وجبار لإنقاذ المرضى .