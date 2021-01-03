فريق من وزارة التعليم العالى لمراجعة الجودة بجامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد فريق ممثلاً عن وزارة التعليم العالى لمراجعة الجودة فى مستهل زيارتهم لكلية التربية الرياضية والذى يضم الدكتور محمد أبو الروس رئيس الفريق الخارجية، والدكتور علاء الدين محمد عليوة عضو الفريق ، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة .

وخلال اللقاء أكد الدكتور طارق الجمال، حرص إدارة الجامعة على حصول كافة كلياتها على الاعتماد الأكاديمى والذى يُعد شهادة على ما تقوم كليات الجامعة بالفعل من تقديمه من خدمة تعليمية وبحثية وفق قواعد الجودة والتى تواكب المقدمة فى التخصصات المناظرة المتاحة فى أحدث الجامعات والمؤسسات التعليمة داخل مصر وخارجها وهو ما أنعكس أثره فى احتلال جامعة أسيوط لمكانة متقدمة بين الجامعات المصرية فى الكليات الحاصلة على الاعتماد والذى يصل إلى 70 % من كليات الجامعة.

ومن جانبه كشف الدكتور جمال محمد على أن زيارة وفد فريق المراجعة الخارجية يأتى فى إطار الإجراءات المعلقة بتقدم الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمى، مشيراً إلى أن زيارة الوفد من المقرر أن تتضمن كذلك زيارة للكلية بما فيها من قاعات دراسية، ووحدات وملاعب إلى جانب متابعة جهود الكلية فى تقديم الخدمة التعليمية عن بعد بشكل يسير على الطالب التحصيل إلكترونياً وهو ما بدأت الجامعة بالفعل من تطبيقه منذ العام الماضى.