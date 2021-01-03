فرانس 24: تجار كاليه لديهم مخاوف كبيرة بعد دخول بريكست حيذ التنفيذ

كتب: أحمد علوى

قالت وسائل الاعلام الفرنسية انه بعد دخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكسيت حيز التنفيذ، يتخوف تجار مدينة كاليه الفرنسية الحدودية مع بريطانيا من تقلص عدد البريطانيين الذين يتوافدون على المدينة، ما سيؤثر على الحركة التجارية فيها.

ووفقاً لقناة فرانس 24 الفرنسية، يعتبر البريطانيون جزءا من الحياة اليومية في هذه المدينة حيث يقطع حوالي 60 ألف مسافر المانش يوميا بحرا أو عبر القناة.

ويطالب عدد من المسؤولين، ومن بينهم رئيس بلدية كاليه، باتخاذ إجراءات استثنائية تعفي البريطانيين من الضريبة على النبيذ لكن ذلك يحتاج إلى موافقة الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي.