اليوم السابع
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فحص وعلاج 454 مواطنًا فى قافلة طبية بقرى بغداد بالوادى الجديد

الأحد، 03 يناير 2021 04:58 م
فحص وعلاج 454 مواطنًا فى قافلة طبية بقرى بغداد بالوادى الجديد قافله طبية مجانية لأهالي قرية بغداد بمركز باريس
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية علاجية مجانية لأهالي قرية بغداد بمركز باريس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، في بيان صحفي، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ٤٥٤ مواطنًا على مدى يومي 1، و2 يناير الجاري، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي " الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأوضح محروس، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

ولفت محروس، إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.


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