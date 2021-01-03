شرطى ينقذ راكبا من الدهس تحت القطار فى آخر لحظة بمحطة مومباى.. فيديو

كتب محمد شعلان

أنقذ شرطى هندى مسئول عن الأمن فى محطة قطار مومباى راكبا عجوزا يبلغ من العمر 60 عاما، كاد أن يفقد حياته بعد أن أقبل على تصرف أحمق تمثل فى نزوله من رصيف المحطة والتحرك وسط القضبان قبل وصول القطار بلحظات ليفاجئ بالقطار على بعد خطواته منه ويتدخل الشرطى لينقذه قبل أن يفقد حياته.

#WATCH | Maharashtra: A constable of Mumbai Police helped a 60-year-old man, who got stuck at a railway track, save his life at Dahisar railway station in Mumbai yesterday. pic.twitter.com/lqzJYf09Cj — ANI (@ANI) January 2, 2021

وسجلت كاميرات المراقبة فى محطة قطار مومباي الراكب الهندى وهو يتجول وسط القضبان ثم يهرول نحو الرصيف فور سماع تنبيهات سائق القطار، وظهر الشرطى وهو يسرع نحو الراكب ويمد يده ليرفع من على القضبان وينجح فى رفعه قبل وصول القطار بلحظات ثم يصفعه على وجهه بسبب إقباله على التصرف المتهور، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



الشرطى يرفع العجوز قبل وصول القطار

وفى حادث آخر لنجاة شخص من الموت المحقق، كان قد لعب الحظ مع رجل استطاع النجاة بحياته من حادثين كان من الممكن أن تؤدى إلى موته على أقل تقدير، وذكر موقع روسيا اليوم، أن كاميرات المراقبة سجلت حادثه غريبة، حيث تمكن رجل من الإفلات من حادثين خلال دقيقة واحدة، عندما اصطدمت سيارة بأخرى حيث استطاع الوقوف جانبا، ليقع عمود إنارة بالقرب من رأسه.

وأوضحت، أن الحادث وقع لأحد المشاة فى مدينة بيسك الروسية، حيث نجا من الموتين مرتين فى بضع ثوانى معدودة خلال دقيقة واحدة، ومنها الحادث المرورى لإحدى السيارتين ارتطاما ببعضهما ببعض وسقوط عمود كهرباء بالقرب منه.

وأضافت، أن كاميرات المراقبة التقطت فيديو للحادث المرورى بمشاركة سيارتين وأحد المشاة تمكن من الابتعاد عنهما فى بضع ثوان، واستطرد التقرير، أن إحدى السيارتين كسرت أحد أعمدة الكهرباء الذى كاد أن يسقط على الشخص ولكن لحسن الحظ استطاع الرجل تفادى الخطر هذه المرة أيضًا وذلك من خلال سرعة البديعة.