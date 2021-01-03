اليوم السابع
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تنفيذ حملة تعقيم لاستراحات عمال النظافة بالعريش

الأحد، 03 يناير 2021 04:17 م
تنفيذ حملة تعقيم لاستراحات عمال النظافة بالعريش جانب من الحملات
شمال سيناء - محمد حسين

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انتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش من تطهير استراحة عمال النظافة والسيارات الخاصة بالنظافة، وأفاد بيان للوحدة انه تم إجراء تطهير احترازى ضد فيرس كورونا ، وتعقيم وتطهير حى الصفا ومنطقة سوق الخميس والسلايمة بالمبيدا ت اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وتغطية محطات الصرف الصحى فى حى الصفا والسلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

نفذ الحملة فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

وأوضح البيان انه سبق وتم إجراء تطهير لمقر الحجر الصحى، ومستشفى العريش العام قسم العمليات ، وحى كرم أبو نحيلة، وتطهير منزل حالتين اشتباه كورونا عزل منزلى والأماكن التى تردد عليه الحالات بمنطقة جامع النصر، وحى الايايبة وشارع القاهرة.

 

 

 


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