اليوم السابع
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انطلاق حملة "نور ونظف وعقم قرية" بالإسماعيلية.. صور

الأحد، 03 يناير 2021 05:07 م
انطلاق حملة "نور ونظف وعقم قرية" بالإسماعيلية.. صور تعقيم
الإسماعيلية - السيد فلاح

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انطلقت في مركز ومدينة الإسماعيلية اليوم حملة "نور ونظف وعقم قرية"، التى أطلقها المركز والمدينة برئاسة اللواء وائل حمزة، رئيس المدينة، تحت إشراف محافظ الإسماعيلية، ورئيس المدينة ونائبة، محمود الصوري، نائب المركز والمدينة وعبد العزيز البعلي، رئيس قرية الفردان وياسر عميرة، سكرتير عام القرية.

وقامت الحملة اليوم برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بنطاق القرية وتوابعها بحمولات وصلت حوالي 50 طن تقريبًا، كما تمت أعمال صيانة وإنارة أعمدة الإنارة العامة وتركيب 25 كشاف ليد بالمناطق المحتاجة.

كما تمت أعمال الرش والتعقيم والتطهير بمناطق الكيلو 7 والكيلو 9 عزبة العرب والكيلو 11 ضمن الإجراءات الاحترازيه والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا لمواجهة تداعيات الموجة الثانية، وتستمر أعمال حملة نور ونظف وعقم قرية بجميع القرى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

 

انطلاق حملة نور ونظف وعقم قرية بالإسماعيلية
انطلاق حملة نور ونظف وعقم قرية بالإسماعيلية

 

تطهير وتعقيم قرى الإسماعيلية
تطهير وتعقيم قرى الإسماعيلية

 

تعقيم
تعقيم

 

رفع القمامة بقرى الإسماعيلية
رفع القمامة بقرى الإسماعيلية

 


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