المذيع الأمريكي الشهير لارى كينج يصاب بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

كتب هيثم سلامة

أصيب المذيع الأمريكي الشهير لارى كينج بشبكة الـ CNN بفيروس كورونا، البالغ من العمر 87 عاما، حيث تم نقله إلى إحدى المستشفيات بلوس أنجلوس، فيما كانت جنوب كاليفورنيا واحدة من الأماكن التي شهد أكبر حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية.





وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن تقدم المذيع الأمريكى في العمر وضعف صحته مدعاة للقلق ويعرضه لخطر متزايد، بالإضافة إلى أنه كان يعانى من العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك النوبة القلبية وسرطان البروستاتا والرئة والسكري من النوع الثاني.

وأفادت الصحيفة، أن بصرف النظر إلى حاتاه الصحية السئية ، إلا أنه لم تستطيع زوجته شون كينج بالبالغة من العمر 62 عاما، او أي من أبنائه رؤيته.

يأتي ذلك بعد أن فقد مقدم البرامج الأمريكي الشهير لاري كينج أثنين من أبنائه في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا، حيث قال مصدر مقرب من عائلته لشبكة CNN، إن 2 من أبنائه قد توفيا في وقت قصير، وهما (آندي )، 65 عامًا، توفي بشكل غير متوقع في الأسبوع الأخير من يوليو الماضى ، ثم توفيت ابنته "شايا"، 52 عامًا، دون تفاصيل عن سبب الوفاة.

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وكينج هو أيضًا أب لثلاثة أطفال من زيجات سابقة، لاري جونيور وكيلي وكانون، وهو أب للطفلين، تشانس وداني ساوثويك. وانفصل عن زوجته الأخيرة شون ساوثويك في 2019.