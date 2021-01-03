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القوات المسلحة العراقية: على الولايات المتحدة وإيران احترام سيادة العراق

الأحد، 03 يناير 2021 08:32 م
القوات المسلحة العراقية: على الولايات المتحدة وإيران احترام سيادة العراق الجيش العراقى
كتب أحمد عرفة

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أكدت القوات المسلحة العراقية، أن على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران احترام سيادة العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت القوات المسلحة العراقية: لا نريد أن يكون بلدنا منطلقا لضرب دول الجوار.

وفى وقت سابق أكد مستشار المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عماد علو أن زيادة التوتر الأمريكى الإيرانى سيدفع ثمنه العراق ضحايا مدنيين وتدهورا اقتصاديا.

وقال علو - فى تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء -:"لا شك أن زيادة التوتر عكس على الشارع العراقى مزيدا من القلق والخوف من احتمال وقوع ضربات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران، يكون العراق مسرحا لها".

 

 


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