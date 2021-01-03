اليوم السابع
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إطلاق عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة العراقية بغداد

الأحد، 03 يناير 2021 12:44 م
إطلاق عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة العراقية بغداد الشرطة العراقية
كتب سمير حسنى

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شرعت القوات الأمنية العراقية فى عملية أمنية موسعة استهدفت نزع السلاح غير المرخص فى العاصمة بغداد، وتأتى تلك العملية فى أعقاب انتشار السلاح فى أيدي الميليشيات التى تستهدف بين الحين والآخر المنطقة الخضراء، وتتسبب فى إحراج السلطة المركزية.

وقال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، إن التجاوزات على الدولة العراقية مرفوضة بكل أشكالها، معلنا عدم السماح بالتجاوز على الدولة العراقية".

وفى وقت سابق اجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع قيادات أمنية في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، داعيا إلى التضامن من أجل مواجهة وردع السلاح المنفلت وعصابات جريمة وتجارة المخدرات والأسلحة.

 

 

الشرطة العراقية

السلاح

نزع السلاح

السلاح غير المرخص

بغداد

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