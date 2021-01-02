وزير السياحية والآثار داخل مقبرة رمسيس بعد غلقها منذ 14 عاما.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، منذ قليل، مساء اليوم السبت، فتح مقبرة رمسيس الأول بوادي الملوك برقم 116 لزيارات السائحين بعد غلقها منذ 14 عام لأعمال التطوير.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم خلال السنوات الماضية ترميم ورفع كفاءة المقبرة وإظهار ألوانها والاتساخات منها، وتقرر فتحها أمام السائحين من جديد بدءا من اليوم.

وتفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، صباح اليوم السبت، العمل في طريق الكباش الفرعونى في بوابة معابد الكرنك الجنوبية، وتابع اكتشافات الكباش بالطريق أسفل بوابة المعبد.

وتابع الوزير برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيرى، ورجال السياحة والآثار، ترميمات أعمدة صالات الكرنك.

وكانت قد شهدت منطقة معابد الكرنك، منذ قليل اليوم السبت، زيارة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث قام بافتتاح أضخم مشروع قومى لإنقاذ 29 تمثال للكباش داخل معابد الكرنك، عقب نهاية ترميم التماثيل بالكامل وحمايتها من الدمار حيث أنه بعد نقل 4 من التماثيل المتواجدة خلف الصرح الأول بالمعبد لتزيين ميدان التحرير، تبين أن باقى التماثيل تعانى من ضرر ودمار كبير نتيجة سوء نقلها وتخزينها فى تلك المنطقة من السبعينات وقت إفتتاح عروض الصوت والضوء فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتقرر ترميمها وحمايتها من الدمار.

ومن جانبه يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، إنه تم افتتاح أعمال ترميم الـ29 تمثال للكباش بمعابد الكرنك اليوم السبت، بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد أن بدأت الوزارة خلال الفترة الماضية فى أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بعد نقل 4 تماثيل منها إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير، موضحاً أنه تم العمل فى هذا المشروع القومى داخل معابد الكرنك لأول مرة منذ عدة شهور، حيث تمت أعمال ترميم وصيانة لمجموعة تماثيل للكباش الموجودة فى الفناء الأول بمعبد الكرنك، وهى الكباش الموجودة فى الجهة الجنوبية من الفناء والتى كان عددها 33 كبشا قبل نقل أربعة كباش وتوجيهها لتزيين ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة مع مسلة من منطقة تانيس فى محافظة الشرقية، والتى تعود لعصر الملك رمسيس الثاني، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ويضيف صلاح الماسخ المشرف على مشروع ترميم 29 كبش بالكرنك، أنه يبلغ وزن كل كبش حوالى 5 أطنان ونص ويمثل الإله آمون رع ورمزه الكبش فى مصر القديمة، وكان رمز القوة والإخصاب عند المصريين القدماء، حيث تعتمد فكرة الترميم على محورين الأول نقل الكباش من مكانها وحفر خندق بعرض 2 متر تقريباً وعمق متر ونصف، وردم أرضية هذا الخندق بالزلط والرمال الحديثة، وذلك لمنع المياه الجوفية من التأثير السلبى على التماثبل لأنها منحوتة من الحجر الرملي، والذى يتأثر بسرعة بالماء والرطوبة الموجودة فى التربة، وكذلك وعمل قاعدة خرسانية حديثة لوضع التماثيل عليها بعد إنتهاء أعمال الترميم والصيانة والتى تتم بواسطة فريق متخصص من الآثريين والمصورين والمرممين والفنيين التابعين لوزارة الآثار، وتحت إشراف الوزارة مباشرة وبالتنسيق مع منطقة آثار الكرنك.



أعمال ترميم مقبرة رمسيس



المقبرة رقم 16



وزير السياحة فى طريقة إلى مقبرة رمسيس



وزير السياحية داخل مقبرة رمسيس