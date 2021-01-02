اليوم السابع
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السبت، 02 يناير 2021 09:51 م
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محافظ بورسعيد تحذر المواطنين من أرسال أبنائهم إلى الدروس الخصوصية

السبت، 02 يناير 2021 09:50 م
محافظ بورسعيد تحذر المواطنين من أرسال أبنائهم إلى الدروس الخصوصية محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أهابت محافظة بورسعيد بجميع أولياء الأمور بعدم الدفع بأبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصا على سلامتهم فى ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا وتأمين حياة المواطنين.

وأكدت محافظة بورسعيد فى بيان لها، أنه سيكون هناك ابتداء من الغد حملات رقابة بجميع الاحياء على مراكز الدروس الخصوصية وتوقيع غرامة 4000 جنيه، على أي مركز يثبت استمراره فى العمل، ولن يسمح بعمل هذه المراكز بعد الأن فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وجهود الحكومة لمكافحة انتشار فيرس كورونا.

 

 


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