اليوم السابع
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صحة قنا تحيل واقعة انتحال طالب صفة طبيب بمستشفى نجع حمادى للتحقيق

السبت، 02 يناير 2021 08:18 م
صحة قنا تحيل واقعة انتحال طالب صفة طبيب بمستشفى نجع حمادى للتحقيق الطالب منتحل صفة الطبيب
قنا صابر سعيد

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قال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة فى قنا، أن صحة قنا أحالت واقعة الطالب المنتحل صفة طبيب، داخل مستشفى نجع حمادى للشئون القانونية والإدارية، للتحقيق فيها ومعرفة صحتها من عدمه.


وأكد تواضروس، فى تصريح لليوم السابع، أنه جارى التحقق من الواقعة، وثبوت صحتها من عدمه، حيث لم تشر التقارير من قبل للواقعة لمثل هذه الواقعة.

 وكان رواد التواصل الاجتماعى، تداولوا صورًا ومنشورات على الفيس بوك بقيام طالب راسب فى كلية الطب البشرى، الكشف على المرضى داخل مستشفى نجع حمادى المركزى بقنا.


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