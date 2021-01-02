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ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبى- المتوسطى (EMSC)، أن زلزالا بقوة 4.6 درجة ضرب داغستان الليلة الماضية، وأشار المركز - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إلى أنه تم رصد هذه الهزات الأرضية، في الساعة الواحدة و5 دقائق ليلا بتوقيت UTC (الساعة الرابعة و5 دقائق من صباح اليوم بتوقيت موسكو).