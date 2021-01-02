ووقع مركز الزلزال، على بعد 21 كيلومترا شمال غربي مدينة داغستان لاوار و12 كيلومترا شمال غربي ديربنت، ولفت المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كيلومترات.. ولم ترد أية معلومات عن وقوق أضرار أو إصابات حتى الآن.