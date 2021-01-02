الكونجرس يصوت بغالبية كبيرة على إبطال "حق النقد" الذى استخدمه ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع

كتب : أحمد علوى

صوت الكونجرس الأمريكي، بغالبية كبيرة لصالح إبطال الفيتو (حق النقض)، الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد إقرار موازنة وزارة الدفاع.

ويشار إلى أن عضوان جمهوريان في الكونجرس الأمريكي، كانوا قد صرحوا أنهما يتوقعان أن يصوت ما لا يقل عن 140 من زملائهم في الحزب الجمهوري في مجلس النواب ضد فرز أصوات المجمع الانتخابي في 6 يناير ، حيث من المتوقع أن يصادق الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويتعين على كل من عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ، تقديم اعتراض عندما يقوم الكونجرس بفرز الأصوات، قال السناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري إنه سيعترض ، الأمر الذي سيجبر المشرعين في كل من مجلسي النواب والشيوخ على التصويت على ما إذا كانوا سيقبلون نتائج فوز بايدن، ومن جانبه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمهوريين بشكل خاص على عدم القيام بتلك الخطوة.