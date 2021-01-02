القاعدة تعلن مسؤوليتها عن قتل جنود فرنسيين في مالي

(رويترز)

ذكر موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت أن جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن قتل ثلاثة جنود فرنسيين في مالي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الجنود الذين كانوا يشاركون في عمليات (برخان) العسكرية الفرنسية في مالي ضد المقاتلين الإسلاميين قتلوا يوم الاثنين عندما أصابت عبوة ناسفة عربتهم المدرعة.

وقال موقع سايت على تويتر إن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي هاجمت مرارا جنودا ومدنيين في مالي وبوركينا فاسو المجاورة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.