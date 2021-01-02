اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يناير 2021 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أفغانستان تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 7 .52 ألف حالة

السبت، 02 يناير 2021 05:51 م
أفغانستان تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 7 .52 ألف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كابول /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالى الإصابات إلى 52 ألفا و706 حالات.

وأشارت الوزارة فى بيان -نقلته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات منذ بداية الجائحة إلى ألفين و222 شخصا.

وأضافت الوزارة أن إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 42 ألفا و291 شخصا بعد تماثل 116 شخصا للشفاء.

ونوهت الوزارة إلى أن كل النتائج جاءت بناء على إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا على 202 ألف و833 شخصا، لافتة إلى أن هناك 7 آلاف و511 حالة مازالت نشطة فى البلاد.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة