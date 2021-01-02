أفغانستان تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 7 .52 ألف حالة

كابول /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالى الإصابات إلى 52 ألفا و706 حالات.

وأشارت الوزارة فى بيان -نقلته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات منذ بداية الجائحة إلى ألفين و222 شخصا.

وأضافت الوزارة أن إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 42 ألفا و291 شخصا بعد تماثل 116 شخصا للشفاء.

ونوهت الوزارة إلى أن كل النتائج جاءت بناء على إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا على 202 ألف و833 شخصا، لافتة إلى أن هناك 7 آلاف و511 حالة مازالت نشطة فى البلاد.