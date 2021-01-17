صور وفيديو .. هطول أمطار خفيفة مصحوبة ببرودة الطقس على مطروح والساحل الشمالى

مطروح حسن مشالى

تشهد مدن ومناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، مساء اليوم الأحد، سقوطاً للأمطار الخفيفة بشكل متقطع، في أوقات متباعدة، مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، مما تسبب في تراجع تواجد المواطنين بالشوارع والأسواق، وترارجع حركة السيارات في الشوارع، وفضل المواطنون البقاء داخل المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، و لم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار الخفيفة، أو جود تجمعات لمياه الأمطار تعيق حركة السير بالشوارع، ويتم المتابعة مع جميع غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المختلفة على مدار الساعة.

وتشهد مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، سقوطا للأمطار الخفيفة خلال المساء، بشكل متقطع، في الوقت الذي لم تشهد فيه بعض مناطق أخرى سقوطاً للأمطار، يأتي ذلك في ظل رفع أجهزة المحافظة حالة الاستعداد، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة أية تجمعات للمياه، قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ24 ساعة.

وقال محمد خضر المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأمطار الخفيفة لم تتسبب في أية تجمعات للمياه، حتى الآن، أو تؤثر على حركة السيارات أو المشاة بالشوارع، مؤكداَ أن فرق الطوارئ، في حالة استعداد تام لإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، بالإضافة إلى تلقي وتلبية بلاغات المواطنين وغرف العمليات، عن أية تجمعات للمياه والتحرك الفوري لإزالتها.



















