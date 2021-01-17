صحة قنا: الفرق الطبية تابعت 180حالة بالعزل المنزلي وشفاء 59

قنا صابر سعيد

قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مديرية الصحة مستمرة في متابعة الحالات المنزلية عن طريق فرق طبية متخصصة ضمن مبادرة وزارة الصحة.

وأوضح تواضروس، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فرق الصحة تتابع 180 حالة منزلية، تماثل للشفاء منهم 59 حالة وتم تحويل 4 حالات إلى مستشفيات العزل، كما تتابع الفرق الحالات على مدار 10 أيام.

وأشار الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، في وقت سابق إلى أن مديرية الصحة بقنا خصصت 50 فريقا منهم 20 فريقا للزيارة المنزلية و30 فريقا للمتابعة التليفونية.

وأوضح تواضروس، أن الفرق تتابع حالات كورونا منزليًا أو تليفونيا على حسب الخطورة والسن والأعراض المزمنة، كما تم توزيع أجهزة صغيرة لقياس نسبة الأكسجين بالدم لمدة 10 أيام .