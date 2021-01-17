رئيس مياه الشرب بالدقهلية يتابع إحلال وتجديد خط الصرف الصحى بالعبور.. صور

الدقهلية - شريف الديب

تفقد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ أعمال إحلال وتجديد خط انحدار الصرف الصحى قطر 500 مم الخاص بمساكن العبور، وأبراج شارع أحمد ماهر، بالإضافة لبدء أعمال إحلال وتجديد خطى طرد صرف صحى محطة رفع شرق المنصورة بقطر 710مم بولى إيثيلين، ومحطة رفع رقم (23) بقطر 710مم بولى إيثيلين، للربط بين محطة معالجة صرف صحى المنصورة، ومحطة رفع صرف صحى رقم (23 ) .

وقد شدد نصر على الانتهاء من الأعمال فى أسرع وقت ممكن، وبأفضل صورة ممكنة، وذلك حتى يتم استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة بالمنطقة، وإنهاء مشاكل الصرف المتكررة بها، وكذلك حتى لا تتأثر حركة المرور بنطاق الاعمال الجارية.

كما قام بزيارة عدد من محطات رفع الصرف الصحى بالمنصورة؛ لمتابعة سير العمل بها، وهى كلًا من محطة رفع صرف صحى رقم (23)، ورقم (27)، ورقم (11)، وشرق المنصورة، وذلك للتأكيد على تقديم خدمة الصرف الصحى للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.



أعمال محطة الرفع



تجديد خط انحدار الصرف الصحى بمساكن العبور



رئيس شركة المياه بمحطة الرفع



رئيس شركة المياه يتابع أعمال محطة الرفع