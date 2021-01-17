رئيس لجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكى حفل تنصيب الرئيس سيمر بأمان

كتب أحمد عرفة

أكد آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي ، إن حفل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن ، سيمر بأمان لكن ستكون هناك تجمعات للأفراد وقد تتحول تلك التجمعات إلى عنف ، وبحسب ما نقلت مصادر إعلامية ، عن شيف قوله هناك أشخاص يأتون إلى العاصمة واشنطن ويجلبون أسلحة ونرى تهديدات في جميع عواصم الولايات الأمريكية

وأضاف آدم شيف ، إذا كان هناك أعضاء في الكونجرس قد ساعدوا في أحداث السادس من يناير فيجب أن يحاسبوا ، لافتا الى أن المخاوف الأمنية مرتفعة وما يجري يذكرني بزيارة المنطقة الخضراء في بغداد ورؤية الكثير من الجنود والحواجز، لافتا إلى أن هناك تهديد من المتطرفين المحليين من طبيعة ما رأيناه في السادس من يناير.