رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية يتابع أعمال سحب مياه الأمطار أثناء نوة الفيضة

قام اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بالمرور على النقاط والمحاور الرئيسية والمناطق التى شهدت امطار غزيرة منذ الساعة الثالثة عصر اليوم الاحد الموافق 17/1/2021، وتابع تمركز المعدات اسفل نفق منشا، ومنطقة شرق بداية من كوبرى سيدى جابر حتى فندق ازور، وعدم وجود أى تجمعات المياه.

كما تابع أثناء جولته مناطق كوبرى سيدى جابر، ونادى المهندسين مرورا بمنطقة المنتزة اول حيث فندق 26 يوليوا والورده وشييراتون المنتزه، وتأكد من تمركز سيارات الشفط والبدلات على المصبات هناك ولم يحدث اى تجمع لمياه الامطار.

وتوجه رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية إلى كوبرى المندرة، ورغم غزارة الامطار لم يحدث أى تجمع لمياه الامطار هناك نتيجة الاستعدادات المسبقة لتطهير البيارات اسفل النفق.