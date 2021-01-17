رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية يتابع أعمال سحب مياه الأمطار أثناء نوة الفيضة

قام اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بالمرور على النقاط والمحاور الرئيسية والمناطق التى شهدت امطار غزيرة منذ الساعة الثالثة عصر اليوم الاحد الموافق 17/1/2021، وتابع تمركز المعدات اسفل نفق منشا، ومنطقة شرق بداية من كوبرى سيدى جابر حتى فندق ازور، وعدم وجود أى تجمعات المياه.
كما تابع أثناء جولته مناطق كوبرى سيدى جابر، ونادى المهندسين مرورا بمنطقة المنتزة اول حيث فندق 26 يوليوا والورده وشييراتون المنتزه، وتأكد من تمركز سيارات الشفط والبدلات على المصبات هناك ولم يحدث اى تجمع لمياه الامطار.
وتوجه رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية إلى كوبرى المندرة، ورغم غزارة الامطار لم يحدث أى تجمع لمياه الامطار هناك نتيجة الاستعدادات المسبقة لتطهير البيارات اسفل النفق.
وتابع اللواء محمود نافع تمركز المعدات بمناطق ( العامريه - ومسجد الفرقان - والجراري - والهيونداي - والمستعمرة - والطريق الصحراوي )، والتى لم تشهد اى تجمعات لمياه الأمطار نتيجة الدفع بالبدلات وتمركز سيارات الكسح.
وأكد نافع أن ذلك يأتى ضمن استعدادات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لــ "نوة الفيضة"، والتى بدأت يوم الخميس الماضى، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.
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