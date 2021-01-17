اليوم السابع
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الأحد، 17 يناير 2021 09:08 م
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حملة لرفع المخلفات بمنطقة الامتداد العمرانى فى رأس البر.. صور

الأحد، 17 يناير 2021 08:09 م
حملة لرفع المخلفات بمنطقة الامتداد العمرانى فى رأس البر.. صور
دمياط معتز الشربينى

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شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب حملة لرفع كافة المخلفات والقمامة بمنطقة الامتداد العمراني، كما تم أيضاً رفع شجرة سقطت جراء نشاط حركة الرياح وسوء الأحوال الجوية.

 

كما تم تنفيذ حملة اليوم بمنطقة "تقسيم بالوظة ب "، حيث قامت الوحدة بالدفع بالمعدات اللازمة لرفع كافة المخلفات وإزالة العشش العشوائية، وكذا صيانة أسلاك الكهرباء التى تأثرت نتيجة شدة الرياح.

 

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات للارتقاء بمستوى النظافة العامة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء التى تتعرض لها المحافظة خلال هذه الفترة.

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