حملات نظافة ورفع القمامة والمخلفـات بشوارع مدن محافظة الغربية

الغربية عادل ضرة

نفذ مركز ومدينـة كفـر الزيـات بمحافظة الغربية، حملة نظافة مكبرة من كنس ورفع القمامة والمخلفـات والأتربـة ومسح الطريق السريع وميـدان الضبطيـة، السـويقـة، الكـورنيـش، شـارع الجيـش وحـى حسيبـة وذلـك بخــلاف أعمـال النظـافــة اليـوميـة بـرفـع القمـامـة والمخلفات من نقاط التجميع ببقية شوارع مدينة كفر الزيات.

وفى ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بعمل حملة نظافـة ومسح طبانات الطريق السريع السنطة-طنطا ونظافـة شـارع الجمهوريـة، وكذلك نظافـة الطرق العامة بقريـة شبراقــاص ( الطريـق السريـع وأمـام الوحدة المحلية والموقـف وأمـام الشونـة والمحالّ وطريـق طنطـا)، كما قامت رئاسة المركـز بتنفيـذ أعمـال النظافـة بطريـق مسهلـة - السنـطة، الطريق العام السنطة - زفتـى، ونظافـة مدخـل قريـة مسهلـة مـن أمـام كوبرى السيسى ورفع المخلفات مـن عليـه، كما تـم عمـل نظافـة بطريق كفر كلا الباب- السنطة وطريق الجعفرية-كفر الحاج داود، ونظافة عامة بنطاق قرية اشناواي.

كما قـام حـى أول المحلـة الكبـرى، بكنـس الشـوارع الرئيسيـة والمياديـن العامة ورفع الأتربة بالمعـدات والعمالـة اللازمـة، كمـا تـم رفـع وتفريـغ صناديق القمامة وتطهيرها ونقلها بسيارة الكبس الآلى بجميـع مناطـق الحـى ورفـع أكـوام القمـامـة وتطهيـرهـا مـن أمـاكـن تجميـع القمامـة بـ ( منطقة الرجبى ومنطقة الزهراء ومنطقة أبـو شاهين وميدان المحطة وميدان طلعت حرب وميدان المشحمة وميـدان محـب ومنطقـة أبـو راضـى وشارع سعد محمد سعد ومنطقة طريق كفر الشيـخ ومنطقـة المستشـار ومنطقـة المحجـوب وسـوق الحـداديـن وميـدان جـاويــش) ومـازال العمل مستمراً.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة طنطا، حملة نظافة لرفع الأتربـة والقمامة من على طريـق طنطـا - المحلـة السريـع مـن بدايـة الرجديـة حتـى البوابـة الجنوبية بمحلة روح، بالإضافة إلى قيـام مركـز ومدينـة قطـور بعمـل رش ومسح جانبـى الطريـق الدولى طنطا - كفر الشيخ ورفع كفاءته ونظافته. وفى مركز ومدينة سمنود تم رفع 5 طن من القمامة من قرية ميت حبيب وتنفيذ حملة نظافة بمدخل قريـة محلة زياد ورفع 5 طن من القمامة.

ومن جانبه شدد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، علـى رؤسـاء الأحيـاء والمـدن باستمـرار أعمال النظافة بكافـة أرجـاء المحـافظـة حرصاً علـى صحـة وسـلامـة المـواطنيـن والحفاظ على الشكل الحضارى لشوارع المحافظة.