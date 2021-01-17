اليوم السابع
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حزب المعارضة في أوغندا يعتزم الطعن في نتيجة انتخابات الرئاسة

الأحد، 17 يناير 2021 06:21 م
حزب المعارضة في أوغندا يعتزم الطعن في نتيجة انتخابات الرئاسة موسيفيني
 (رويترز)

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 قال حزب زعيم المعارضة في أوغندا بوبي واين اليوم الأحد إنه يستعد للطعن في الفوز الانتخابي للرئيس يوويري موسيفيني وأدان ما وصفه بتحديد إقامة واين وزوجته.

وقال ماثياس مبوجا من حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه واين "لدينا أدلة على حشو الصناديق ببطاقات الاقتراع (المزورة لمصلحة موسيفيني) وأشكال أخرى من التجاوزات الانتخابية وبعد تجميعها سنتخذ جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون للتطعن في هذا التزوير".

وأعلنت لجنة الانتخابات أمس السبت فوز موسيفيني في الانتخابات التي أجريت يوم الخميس بعد أن أظهر الفرز النهائي حصول الرئيس على 59 % من الأصوات مقابل 35% لواين. وهنأت اللجنة الأوغنديين بنجاح العملية الانتخابية وسلميتها.

وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا بيانين أمس السبت دعتا فيهما إلى التحقيق في تقارير التزوير وأمور أخرى تثير القلق في العملية الانتخابية.

 

 


أوغندا

انتخابات الرئاسة

الولايات المتحدة

يوويري موسيفيني

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