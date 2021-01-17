تعليم المنوفية يحصد المراكز الأولى فى مسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية

المنوفية - محمد فتحى

حصد تعليم المنوفية، المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير " أون لاين" والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بهذا الشكل لتفادى عدوى فيروس كورونا المستجد.

من جانبه كرم صباح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، الطالبة رولا محمد حسن من مدرسة مصر الحرة المتميزة للغات بشبين الكوم والفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية.

كما كرم الطالب عز الدين محمد وهبه من ذات المدرسة لفوزه بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية.

وكرم الطالبة نيفين مصطفى مقارد من مدرسة بروى الابتدائية لفوزها بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية.

كما كرم الطالبة راندا محمد نجيب من مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى لفوزها بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

حضر مراسم التكريم، سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والمشرف على الأنشطة التربوية بالمديرية، نهى حبيب مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، حمدى عبد القادر القائم بأعمال موجه عام الصحافة المدرسية بالمديرية.