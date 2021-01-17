كتب سمير حسنى

غادر المعارض الروسى أليكسى نافالنى ألمانيا، عائدا إلى بلاده بعد تعافيه من غيبوبة قيل إنها ناجمة عن تسميمه متجاهلا تهديدات موسكو باعتقاله.

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات (مصلحة السجون الفدرالية الروسية) عن نيتها احتجاز المعارض الروسي أليكسي نافالني عندما يصل إلى روسيا حتى صدور قرار المحكمة، وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الخميس، حسبما أوردت وكالة أنباء " نوفوستي"، أن دائرة السجون الفدرالية الروسية في موسكو ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات لاحتجاز المخالف ألكسي نافالني حتى صدور قرار المحكمة باستبدال عقوبة سجنه مع وقف التنفيذ بعقوبة السجن الفعلية.