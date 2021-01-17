اليوم السابع
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الأحد، 17 يناير 2021 07:08 م
خالد صلاح
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المرصد السورى: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا

الأحد، 17 يناير 2021 05:53 م
المرصد السورى: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا ميليشيات - أرشيفية
أ ش أ

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن) بأن مجموعة من 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا تم نقلها سرا إلى الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية.
وذكر المرصد - في بيان أورده الموقع الرسمي اليوم /الأحد/ - أن دفعة جديدة من "مرتزقة" الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، عادت إلى الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة، لتكون ثاني عودة للمقاتلين من ليبيا خلال أيام، وذلك بعد توقف عودة المقاتلين لشهرين.


سوريا

ليبيا

الميليشيات فى ليبيا

المرصد السوري لحقوق الإنسان

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