المرصد السورى: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن) بأن مجموعة من 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا تم نقلها سرا إلى الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية.

وذكر المرصد - في بيان أورده الموقع الرسمي اليوم /الأحد/ - أن دفعة جديدة من "مرتزقة" الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، عادت إلى الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة، لتكون ثاني عودة للمقاتلين من ليبيا خلال أيام، وذلك بعد توقف عودة المقاتلين لشهرين.