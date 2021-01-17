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الكويت تتسلم اليوم دفعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لـ كورونا

الأحد، 17 يناير 2021 10:48 ص
الكويت تتسلم اليوم دفعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لـ كورونا لقاح "فايزر" - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تتسلم الكويت اليوم الأحد دفعة جديدة، هي الثالثة، من لقاح فايزر، الذي تنتجه شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية بحسب صحيفة القبس الكويتية. وأكدت مصادر صحية مطلعة لـ«القبس»، أن اللجان الفنية بوزارة الصحة تتابع آخر تطورات اللقاحات المضادة لـ كورونا عالميا، والتي دخلت المرحلة الأخيرة من سباق الاعتمادات الصحية العالمية، لا سيما مع توقعات باضطراب مواعيد شركة فايزر في تسليم كمياتها المتلاحقة لأغلب دول العالم، ومنها دول الخليج العربي.

لكن المصادر استبعدت أن تتأثر مواعيد الشركة الممنوحة للكويت بالتغييرات المستجدة، حيث ستصل الكميات بحسب الاتفاق المبدئي معها، وذلك وفق التطورات القائمة حتى منتصف يناير الجاري. وشددت المصادر على أن الكميات المتوافرة من اللقاح التي وصلت البلاد تعتبر «مطمئنة»، لحين وصول كميات أخرى من الشركة ذاتها، أو حتى اعتماد لقاح آخر في البلاد، «كالمُصنع من قبل شركة «استرازينيكا - اكسفورد»، الذي يرجح تسجيله وترخيصه محليا أواخر الشهر الجاري.

وكشفت عن تسريع وتيرة العمل في أروقة الوزارة لتسجيل وترخيص لقاح «استرازينيكا - أكسفورد» خلال الفترة المقبلة، لاستيراد كمية محدودة من اللقاح مطلع فبراير المقبل، لضمان تلافي أي نقص في كميات اللقاح المتوافرة حالياً، ولحصول أكبر قدر ممكن من الشرائح المستهدفة على هذه اللقاحات، لحين استيراد كميات أكبر، وبصورة شهرية.


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