اليوم السابع
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الخارجية الروسية: بعض أنصار ترامب يفضلون الحصول على الجنسية الروسية

الأحد، 17 يناير 2021 06:34 م
الخارجية الروسية: بعض أنصار ترامب يفضلون الحصول على الجنسية الروسية المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من يفضلون الحصول على الجنسية الروسية؛ تفاديًا لملاحقتهم على مواقفهم السياسية. 
وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - أنها تتلق عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل من أنصار الجمهوريين في الولايات المتحدة يستفسر فيها كاتبوها عن كيفية الحصول على الجنسية الروسية.
وكانت شركة (تويتر) قد أعلنت، في وقت سابق، حجب الوصول إلى حساب دونالد ترامب الشخصي بسبب انتهاكه قواعد الشركة وخشية محاولته إثارة الاضطرابات.


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