التحفظ على 22 ألف لتر مستلزمات غير صالحة داخل مصنع زيوت بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 22000 لتر مستلزمات غير صالحة للإستخدام لإدخالها فى عمليات تصنيع الزيوت المعدنية للمحركات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بحيازة مالك مصنع لإنتاج الزيوت المعدنية للمحركات، كمية من مستلزمات التصنيع غير صالحة للاستخدام.

وتم مداهمة المصنع والقى القبض على مالك المصنع وبتفتيشه عثر على 22000 لتر "جلسرين وميثانول" غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها "مستلزمات إنتاج"، تمهيداً لإدخالها فى عمليات تصنيع الزيوت المعدنية للمحركات، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.