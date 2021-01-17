الأمم المتحدة: الأردن من أوائل دول العالم فى تلقيح اللاجئين ضد كورونا

كتبت - هند المغربي

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الأردن أصبح من أوائل الدول في العالم التي بدأت بتلقيح اللاجئين ضد فيروس كورونا.

وأضاف تقرير للمنظمة الدولية المعنيه بشؤون اللاجئين أن أول لاجئة مسجلة لدى المفوضية في البلاد تتلقى اللقاح هي ريا الكباسي، وهى لاجئة عراقية تعيش فى مدينة إربد والتى حصلت على حقنة أمس كجزء من حملة التطعيم الوطنية في الأردن.

ومن جانبه ناشد فيليبو جراندى، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع البلدان أن تفعل الشيء نفسه، وأن تشمل اللاجئين في حملات التطعيم الخاصة بهم.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن الأمين العام يعرب عن شكره للأردن على هذه المبادرة وينضم إلى المفوض السامى فى مناشدته للآخرين أن يفعلوا ذلك