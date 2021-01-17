اليوم السابع
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احتجاجات عنيفة ومواجهات بين الشرطة ومحتجين تعم عدد من المناطق التونسية

الأحد، 17 يناير 2021 12:32 ص
احتجاجات عنيفة ومواجهات بين الشرطة ومحتجين تعم عدد من المناطق التونسية الشرطه التونسية
كتب : أحمد علوى

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أفادت وسائل إعلامية أن احتجاجات عنيفة عمت عددا من المناطق التونسية وسط غضب على تردي الأوضاع الاقتصادية ، مساء السبت، وفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم الروسية.

وقال شهود عيان إن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشبان اندلعت السبت في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

وتأتي المواجهات مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وفجرت انتفاضات الربيع العربي.

وفي سوسة أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات، علما أن قوات الأمن تصدت لمخطط تنفيذ أعمال شغب وأحبطت عملية سرقة بنك.

من جهة أخرى قالت مصادر أمنية إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها، كما جرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.

كما اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي، وشهدت ولايات الكاف وبنزرت وسليانة احتجاجات وأعمال شغب.

 

 

 
 

 


تونس

احتجاجات فى تونس

الشرطة التونسية

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