وصول طائرة إلى موسكو لنقل 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك " إلى الأرجنتين

كتب وكالات

أعلن ممثل شركة الخطود الجوية الأرجنتينية أن طائرة تابعة للشركة حطت فى موسكو اليوم، لتحمل شحنة من اللقاح الروسى "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى الأرجنتين، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف ممثل الشركة فى حديث للصحفيين أن "الطائرة هبطت فى موسكو ، وأشار إلى أن الطائرة ستنقل 300 ألف جرعة من المكون الثانى للقاح الروسى إلى بوينس آيرس يوم السبت.

وفى نهاية ديسمبر وصلت إلى الأرجنتين أول 300000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

وسيتم استخدام اللقاح الروسى فى المقام الأول لتطعيم العاملين فى الحقل الطبي، ولاسيما فى غرف العناية المركزة.