اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يناير 2021 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر أول صور لإصلاح الإنهيار الأرضى فى الرحامنة بدمياط

السبت، 16 يناير 2021 04:57 م
ننشر أول صور لإصلاح الإنهيار الأرضى فى الرحامنة بدمياط تصليح الهبوط الأرضى بقرية الرحامنة
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت إدارة الرى بدمياط بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، أعمال إصلاح إنهيار أرضى وقع على ترعة الرحامنة التابعة لمركز فارسكور ، بعد مرور سيارة نقل لمقطورة محملة بالرمل ووقوع جزء منها.

وقال المهندس سعد صقر أحد أبناء القرية، إن هذه المنطقة خضعت لأعمال تغطية ترعة حجاجة عام 2009، وتم تغطية عدة كيلو مترات إلا أن منطقة الانهيار تقع أمام مسجد الرحمة وتعرضت للانهيار بسبب نقص التدبيش وعدم توافر مواسير صرف مغطى .

وكان اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور بدمياط ، قال إنه تمت معاينة الهبوط الأراضى الواقع بطريق ترعة الرحامنة.

وأشار رئيس المدينة فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إلى أنه تبين أن موقع الهبوط عبارة عن جزء مغطى من ترعة الرحامنة، وأن هذا الجزء يحتاج تدبيش للأرض، وتم إخطار إدارة الرى للإصلاح ومعالجة الهبوط حيث إن الطريق يتبع لها، لافتا إلى أن هذا الانهيار غير مؤثر وليس منه مخاطر، وأن الهبوط تم بسبب مرور مقطورة محملة بالرمل من فوقة، وأضاف أنه تم وضع حواجز بجوار الهبوط لحين إجراء أعمال المعالجة والإصلاح اليوم.

وكان هبوط أرضى مفاجئ بالطريق الرئيسى لترعة قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، قد تسبب فى سقوط جزء من مقطورة تمر بالطريق الرئيسى فى حفرة بالطريق، وذلك دون حدوث أى إصابات أو حوادث. وتجمع أهالى المنطقة فى محاولة لإخراج السيارة، وتم إخطار الوحدة المحلية لقرية الرحامنة لرفع السيارة.

143519-إصلاح-الهبوط-الأرضى-بقرية-الرحامنه-(3)
إصلاح الهبوط الأرضى بقرية الرحامنه

 

149237-إصلاح-الهبوط-الأرضى-بقرية-الرحامنه-(2)
جانب من أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بقرية الرحامنه 

 

202101160444504450
إصلاح الهبوط الأرضى 
 

دمياط

هبوط ارضى بقرية الرحامنة

اصلاح الهبوط الارضى بالرحامنة

مدينة فارسكور

ترعة الرحامنة

اخبار محافظة دمياط

اخبار دمياط

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة