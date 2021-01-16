ننشر أول صور لإصلاح الإنهيار الأرضى فى الرحامنة بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

بدأت إدارة الرى بدمياط بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، أعمال إصلاح إنهيار أرضى وقع على ترعة الرحامنة التابعة لمركز فارسكور ، بعد مرور سيارة نقل لمقطورة محملة بالرمل ووقوع جزء منها.

وقال المهندس سعد صقر أحد أبناء القرية، إن هذه المنطقة خضعت لأعمال تغطية ترعة حجاجة عام 2009، وتم تغطية عدة كيلو مترات إلا أن منطقة الانهيار تقع أمام مسجد الرحمة وتعرضت للانهيار بسبب نقص التدبيش وعدم توافر مواسير صرف مغطى .

وكان اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور بدمياط ، قال إنه تمت معاينة الهبوط الأراضى الواقع بطريق ترعة الرحامنة.

وأشار رئيس المدينة فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إلى أنه تبين أن موقع الهبوط عبارة عن جزء مغطى من ترعة الرحامنة، وأن هذا الجزء يحتاج تدبيش للأرض، وتم إخطار إدارة الرى للإصلاح ومعالجة الهبوط حيث إن الطريق يتبع لها، لافتا إلى أن هذا الانهيار غير مؤثر وليس منه مخاطر، وأن الهبوط تم بسبب مرور مقطورة محملة بالرمل من فوقة، وأضاف أنه تم وضع حواجز بجوار الهبوط لحين إجراء أعمال المعالجة والإصلاح اليوم.

وكان هبوط أرضى مفاجئ بالطريق الرئيسى لترعة قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، قد تسبب فى سقوط جزء من مقطورة تمر بالطريق الرئيسى فى حفرة بالطريق، وذلك دون حدوث أى إصابات أو حوادث. وتجمع أهالى المنطقة فى محاولة لإخراج السيارة، وتم إخطار الوحدة المحلية لقرية الرحامنة لرفع السيارة.



إصلاح الهبوط الأرضى بقرية الرحامنه



جانب من أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بقرية الرحامنه