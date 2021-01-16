مصادر: بايدن سيوقع في يوم تنصيبه عددا من المراسيم التنفيذية

كتب رامى محيى الدين

قالت مصادر لقناة العربية أن بايدن سيوقع في يوم تنصيبه عددا من المراسيم التنفيذية.

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في وقت سابق إن العلم سيكون فى صدارة اهتمامات إدارته الجديدة فى البيت الأبيض، مؤكدا على اهتمامه بالحقيقة والصدق فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وغرد جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"سيكون العلم في طليعة إدارتي - وستضمن هذه المجموعة أن كل ما نقوم به يرتكز على العلم والحقائق والحقيقة"، فيما نقلت فضائية "العربية" قوله :"حريصون على ريادة أميركا التكنولوجية عالميا". وذلك فى إطار تقديمه فريقه العملي ضمن إدارته المقبلة.