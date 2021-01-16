مدير معابد الكرنك يفوز بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري فى وزارة السياحة لعام 2020

الأقصر – أحمد مرعى

اختارت وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى، اليوم السبت، الآثرى الأقصر صلاح الماسخ ليفوز بجائزة زاهى حواس كأفضل أثرى فى مصر لعام 2020، حيث تقام تلك الجائزة للعام الثالث على التوالى، وتم تسليمها لمدير معابد الأقصر والمشرف على مشروع ترميم 29 كبش بمعابد الكرنك والتى تم افتتاحها مؤخراً.

وسلم الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، برفقة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الجائزة للآثرى صلاح الماسخ مدير معابد الكرنك فى العاصمة، وذلك تكريماً له ولدوره الكبير فى المشروعات الآثرية داخل معابد الكرنك، وتم اختياره ليفوز بجائزة هذا العام بعد سلسلة النجاحات داخل معابد الكرنك وخدمة الجمهور من السائحين الأجانب والمصريين بصورة تليق بمصر أمام العالم أجمع.

وفى نفس السياق يستعد فريق الأثريين والمرممين والعمال المصريون لمهمة جديدة تنطلق خلال الأيام المقبلة داخل معابد الكرنك، والتى تتمثل فى ترميم 19 كبشا جديدا فى الجهة البحرية خلف واجهة المعبد الرئيسية، وذلك بعد النجاح الكبير فى ترميم 29 تمثالا بالجهة الجنوبية لصرح المعبد، وهو المشروع الذى تم افتتاحه بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ومن جانبه يقول الأثرى صلاح الماسخ، مدير معابد الكرنك والمشرف على مشروع ترميم كباش الكرنك، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى ويجرى التجهيز لبدء العمل بالمرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تمثال الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدینة الأقصر، والتى تضمنت الانتهاء من ترميم 29 تمثالاً بالمنطقة الجنوبية، كما تم الحصول على إشارة البدء فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والتى تتضمن ترميم باقى مجموعة التماثيل الموجودة بالمنطقة الشمالية وعددها 19 تمثالاً.

وأضاف صلاح الماسخ المشرف على ترميم كباش الكرنك، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة ورفع التماثيل للكباش بالكامل وإظهار جمالها ووضعها على وسائد جديدة صممت خصيصاً لحمايتها وزيادة عمرها الافتراضى لمئات السنين المقبلة عقب تعرضها للضرر مؤخراً، موضحاً أن هذا المشروع يعد عالميا على أرض محافظة الأقصر تقوم به وزارة الآثار، حيث ظهر المشروع للنور عقب نقل 4 تماثيل ضخمة للكباش من المعبد إلى ميدان التحرير بالعاصمة، لتزيينه خلال الفترة المقبلة ضمن المشروع القومى للوزارة، وتبين أن التماثيل خلف الفناء الأول تحتاج لدعم كبير وترميم وهو ما تمت الموافقة عليه ويتم حالياً العمل فى هذا المشروع المميز بترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش فى تلك المنطقة.



الدكتور مصطفى وزيري مع صلاح الماسخ الفائز بالجائزة



درع جائزة زاهي حواس لأفضل أثري في وزارة السياحة والأثار لعام 2020



فرحة الآثريين بالفوز بجائزة أفضل آثرى فى 2020