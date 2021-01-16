اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يناير 2021 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة مطروح تنتهى من تشكيل "بيت العائلة" وإرساله إلى شيخ الأزهر

السبت، 16 يناير 2021 03:11 م
محافظة مطروح تنتهى من تشكيل "بيت العائلة" وإرساله إلى شيخ الأزهر محافظ مطروح خلال لقائه مدير منطقة مطروح الأزهرية
مطروح حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه، اليوم السبت، كلا من الشيخ عبد العظيم سالم مدير منطقة مطروح الأزهرية، والقمص متى زكريا راعى كنيسة السيدة العذراء بمرسى مطروح، والشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير عام منطقة وعظ مطروح، وذلك بعد الانتهاء من تشكيل وإعداد بيت العائلة المطروحية قبل إرساله غداً للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر لاعتماد تشكيله.

وأكد محافظ مطروح على تشجيعه ودعمه لبيت العائلة بمطروح مع تذليل أى عقبات، والذى يأتى ضمن بيت العائلة المصرى الكبير، والتأكيد على الروح والنسيج الوطنى الواحد لأبناء شعب مصر من مسلمين ومسيحيين مع دعم قيم المواطنة والأخوة، وبما يسهم فى تعزيز الأخلاق والقيم النبيلة التى تعزز التسامح والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وتنشئة أجيال قادرة على العيش معا فى سلام والتكاتف والتعاون فى مواجهة أى تحديات ومخاطر قد تواجه الواطن ووأد أى فتنة حفاظاً على الوطن.

 

 

 


مطروح

اخبار عاجله

اخبار مصر

بيت العائلة

بيت العائلة في مطروح

تشكيل بيت العائلة في مرسى مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة مطروح تتلقى 14 ألفا و167 طلب تصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:03 م

محافظ مطروح يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون المشترك

الثلاثاء، 12 يناير 2021 04:57 م

محافظ مطروح يعلن استلام 160 طن جبس زراعى تلبية لمطالب فلاحي سيوة

الأحد، 03 يناير 2021 11:42 ص

التخطيط :13.3 مليار جنيه استثمارات لمحافظة مطروح فى خطة 2021

السبت، 02 يناير 2021 11:46 ص

توزيع 500 بطانية و3 طن أغذية على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة مطروح.. صور

الأحد، 27 ديسمبر 2020 03:40 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة