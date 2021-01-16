اليوم السابع
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صحة أسوان: توقع الكشف الطبى على 3848 مواطناً بالمجان .. صور

السبت، 16 يناير 2021 03:35 م
صحة أسوان: توقع الكشف الطبى على 3848 مواطناً بالمجان .. صور جانب من القافلة الطبية
أسوان – عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية الصعايدة قبلى بمركز أدفو ، وقرية العباسية بمركز كوم أمبو ، واستمرت لمدة يومين فى كل قرية ، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان .

وأكد الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة ، أنه تم إجراء الكشف الطبى على 3848 مواطناً ، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى.

وأشار إلى أن القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

 

الصيدلية
صرف الأدوية للمواطنين من الصيدلية 
 
توعية
جانب من توعية المواطنين
 
جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

 

صرف الأدوية
صرف الأدوية

 


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