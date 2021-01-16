خروج 25 مصابا بكورونا من مستشفى المنشاوى بطنطا عقب تماثلهم للشفاء

الغربية – مصطفى عادل

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، عن تعافي وخروج 25 حالة من مصابي فيروس كورونا بمستشفي المنشاوي العام، بعد تماثلهم للشفاء والعلاج من بينهم بعض الحالات للعزل المنزلي نظرا لتحسن حالتهم وفقًا لبرتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد جابر، مدير مستشفي المنشاوي، فى بيان صحفي، إن خروج 25 حالة من مصابى كورونا يعد حافز قوي للمصابين وتحقيق نتائج جيدة منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا.

كما أشاد بفريق العمل بالمستشفى، بداية من الأطباء وأطقم التمريض ومروراً بالصيادلة والفنيين، والعمال والإداريين.