اليوم السابع
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تطهير وتعقيم المنشأت الشبابية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا بالشرقية.. صور

السبت، 16 يناير 2021 11:15 ص
تطهير وتعقيم المنشأت الشبابية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا بالشرقية.. صور تطهير وتعقيم غرف الموظفين
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة ، والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات "الصحة - الطب البيطرى - الزراعة - التضامن الاجتماعي"، وذلك تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

وشدد المحافظ على مديرى المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائى لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بالفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم .

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للنوادى ومراكز الشباب والإدارات الشبابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادى التطوع بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لإدارة شباب ديرب نجم ومركزى شباب ديرب نجم والجواشنة ومراكز شباب الفرايين والشعراء الكبيرة وحانوت بكفر صقر ومركز شباب الصحافة بمشتول السوق ومراكز شباب المشاعله ومنشأه رضوان ونزلة العرين بأبو كبير ، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

تطهير المنشأت من الخارج
تطهير المنشأت من الخارج

 

تطهير المنشأت
تطهير المنشأت

 

تطهير وتعقيم الملاعب
تطهير وتعقيم الملاعب

تطهير وتعقيم غرف الموظفين

تطهير وتعقيم غرف الموظفين
 
جانب من اعمال التطهير
جانب من اعمال التطهير

 


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