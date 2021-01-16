الصحة البحرينية: فايزر ستتأخر في تسليم شحنة يناير من لقاح كورونا

رويترز

قالت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، إن شحنة شهر يناير كانون الثاني من لقاح فايزر-بيونتيك إلى دولة البحرين لن تصل في موعدها، لكنها أضافت أن هذا لن يؤثر على الجرعات الثانية من اللقاح التي تحدد موعدها بالفعل.

وبحسب موقع (أوَر وورلد إن داتا) أو (عالمنا بالأرقام)، الذي يديره برنامج أبحاث تابع لجامعة أكسفورد، تشهد البحرين حتى الآن ثالث أعلى معدل للتطعيم بلقاحات كورونا في العالم قياسا على عدد السكان.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية "هذا التأخير لن يؤثر على المواطنين والمقيمين الذين سيتلقون الجرعة الثانية من تطعيم شركة "فايزر-بيونتيك" في الفترة المقبلة حسب المواعيد المقررة نظرا لتوافر الكمية المطلوبة لهم".

وتقدم البحرين اللقاحات لمواطنيها بالمجان، سواء أكان لقاح فايزر-بايونتيك أو ذلك الذي طورته شركة صناعة الأدوية الصينية العملاقة سينوفارم وتدعمه الحكومة الصينية.

واشترت دول خليجية أخرى منها السعودية وقطر وسلطنة عُمان وإمارة دبي جرعات من لقاح فايزر.

كانت شركة فايزر الأمريكية لتصنيع الأدوية قد قالت الأسبوع الماضي إنه سيحدث تأثير مؤقت على الشحنات في أواخر يناير كانون الثاني وأوائل فبراير شباط بسبب تغييرات على عمليات التصنيع لتعزيز الإنتاج.