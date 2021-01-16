السلطات الأمريكية تعتقل رجلا بحوزته سلاح حاول عبور نقطة تفتيش بواشنطن

كتب مصطفى عنبر

قالت وسائل إعلام أمريكية، إنه تم اعتقال رجل حاول عبور نقطة تفتيش فى العاصمة واشنطن.

وأشار حساب العربية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إلى أن الرجل المعتقل حاول عبور نقطة تفتيش فى واشنطن عبر بطاقة صحفية مزورة.

وذكرت الشرطة الأمريكية أنها ضبطت مع المعتقل مسدسًا مع 500 طلقة.

ولم يتم الكشف بعد عن دوافع المعتقل، وما الذى كان ينوى فعله بالمسدس والطلقات التى كانت بحوزته.

وتفرض السلطات فى واشنطن حالة الطوارئ خلال الأيام الماضية، إلى حين تسليم مقاليد الحكم للرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك فى أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول فى 6 يناير من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أثناء انعقاد جلسة الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، للتصديق على فوز بايدن.