اليوم السابع
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السبت، 16 يناير 2021 08:47 م
خالد صلاح
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الدنمارك تسجل أول إصابة بسلالة جنوب إفريقيا من فيروس "كورونا"

السبت، 16 يناير 2021 08:11 م
الدنمارك تسجل أول إصابة بسلالة جنوب إفريقيا من فيروس "كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كوبنهاجن /أ ش أ/

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أعلن معهد الأمصال الوطنى الدنماركى،  تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس "كورونا" المستجد المكتشفة لأول مرة فى جنوب إفريقيا، والمعروفة باسم "B.1.351/501Y".

 

وقال المعهد، فى بيان صحفي، إن الحالة اكتُشفت فى جزيرة زيلاند التى تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، لمواطن عاد مؤخرا من دبي، حسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "بوليتيكن" الدنماركية.

 

وأشار المعهد إلى أن السلالة الجنوب إفريقية أكثر قدرة على الانتشار من السلالة القديمة، ومشابهة للسلالة المكتشفة فى بريطانيا، المعروفة بـ"B1.1.7".

 


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