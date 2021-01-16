اليوم السابع
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الجيش الإثيوبى: لسنا بحاجة للحرب مع السودان بأي حال من الأحوال

السبت، 16 يناير 2021 09:53 ص
الجيش الإثيوبى: لسنا بحاجة للحرب مع السودان بأي حال من الأحوال الجيش الإثيوبى
إبراهيم حسان

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نفى الجيش الإثيوبي، اختراق طائرة عسكرية إثيوبية للأجواء السودانية، وفقا لما أفادت به قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وقال رئيس هيئة الأركان الإثيوبي: "لسنا بحاجة للحرب مع السودان بأي حال من الأحوال.. وموضوع التعديات في الحدود مع السودان لا يمكن اعتباره احتلالا".

وكان المتحدث باسم المجلس السيادى السودانى، محمد الفكي سليمان، كر في وقت سابق، أن منطقة الفشقة أرضًا سودانية خالصة باعتراف المجتمع الدولي، مطالبا السلطات الإثيوبية بضرورة ضبط النفس والعمل في إطار الحلول السياسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أن الإثيوبيين تواجدوا فى 17 موقعا داخل السودان خلال الأعوام الماضية، مؤكدا قدرة بلاده في رد أى "عدوان على أراضينا"، بحسب وصفه.


الجيش الإثيوبى

اثيوبيا

السودان

الحرب فى اثيوبيا

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