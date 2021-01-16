الآلاف فى فيينا يحتجون على قيود فيروس كورونا

فيينا (رويترز)

خرج الآلاف إلى شوارع فيينا، اليوم السبت، للاحتجاج على القيود المفروضة على الحياة العامة لاحتواء جائحة كورونا، فى الوقت الذى أجرت فيه حكومة المستشار النمساوى سيباستيان كورتس مشاورات حول تمديد الإجراءات.

وردد المتظاهرون، الذين لم يضع كثيرون منهم الكمامات والذين كانوا يتجمعون بوسط المدينة، هتافات تطالب برحيل كورتس ورفعوا لافتات تندد بالقيود المفروضة.

وتفرض النمسا التى يبلغ عدد سكانها 8.9 مليون نسمة إجراءات العزل العام للمرة الثالثة، ولا تسمح سوى للمتاجر الأساسية بفتح أبوابها. وسجلت البلاد ما يقرب من 390 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وما يقرب من 7000 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بدء تفشى الوباء العام الماضي.

وقال خبراء الصحة العامة بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين إن معدلات الإصابة مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن التفكير فى تخفيف القيود فى هذه المرحلة، ومن المقرر أن تعلن الحكومة خطواتها المقبلة غدا الأحد.