اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 10:00 م
خالد صلاح
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وفيات فيروس كورونا عالميا تتجاوز المليونين

الجمعة، 15 يناير 2021 09:27 م
وفيات فيروس كورونا عالميا تتجاوز المليونين اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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كشف إحصاء رويترز، أن الوفيات بسبب فيروس كورونا على مستوى العالم تجاوزت المليونين اليوم الجمعة، فيما تسعى دول العالم لشراء اللقاحات ورصد سلالات جديدة للفيروس.

 

واستغرق الأمر 9 أشهر إلى أن سجل العالم المليون وفاة الأولى بسبب الفيروس، إلا أنه لم يمر سوى ثلاثة أشهر بعد ذلك للوصول إلى مليونى وفاة مما يبرز معدلا متسارعا للوفيات بسبب المرض.

 

وبحسب إحصاء رويترز، تجاوز متوسط الوفيات فى 2021 حتى الآن 11900 وفاة فى اليوم الواحد أو بمعدل وفاة شخص واحد فى كل ثمانى ثوان.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى بيان عبر الفيديو "بلغ عالمنا مرحلة مؤلمة للغاية"، ودعا للمزيد من التنسيق والتمويل عالميا لجهود التطعيمات.

 

وبحسب توقعات معهد القياسات الصحية والتقييم، فإن من الممكن لإجمالى الوفيات أن يقارب مليونين و900 ألف بحلول أول أبريل.

 

 


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