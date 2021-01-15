اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 06:43 م
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ميناء الإسكندرية يعيد تصدير شحنة أخشاب ملوثة إشعاعيا ورفض دخولها البلاد

الجمعة، 15 يناير 2021 05:10 م
ميناء الإسكندرية يعيد تصدير شحنة أخشاب ملوثة إشعاعيا ورفض دخولها البلاد ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فى إعادة تصدير شحنة من الأخشاب الملوثة إشعاعيا والتى سبق وأن وردت على متن السفينة St johns ، إذ تمكنت جهات الفحص والرقابة المعنية فى الميناء من رصد وتحليل الشحنة ومن ثم رفض دخولها إلى أراضى البلاد حيث تبين تلوثها بنسب إشعاعية مضرة.

وسارعت هيئة الميناء فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة تصدير الشحنة والمكونة من 1800 طن أخشاب ملوثة إشعاعياً وتابعت عن كثب شحنها على متن السفينة DANA TRADER والتى من المقرر مغادرتها عقب تحسن الأحوال الجوية.

 

 


الاسكندريه

ميناء الاسكندريه

شحنه ملوثه

رفض شحنه خشب

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